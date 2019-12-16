جورج نادر: لتسمية شخصية حيادية لرئاسة الحكومة ونرى محاولات دائمة لقمع الثورة

دعا العميد المتقاعد جورج نادر، إلى "تسمية شخصيّة حياديّة لرئاسة الحكومة"، مؤكّدًا أنّ "الطائفة السنية لا تُختصر بشخص أو أشخاص عدّة".
وشدّد في مداخلة تلفيونيّة، على "أنّنا نرى محاولات دائمة لقمع الثورة، سواء بالإيعاز إلى القوى الأمنية بالتعامل بقسوة أحيانًا مع المتظاهرين، أو السماح لميليشيات السلطة بإثارة الفوضى والمشاكل مع القوى الأمنية". وطالب بـ"الإتيان بحكومة مؤلّفة من أشخاص أكفّاء يملكون النزاهة اللازمة، وعندها لن يجدوا أحدًا في الشارع".
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