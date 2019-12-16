جورج نادر: لتسمية شخصية حيادية لرئاسة الحكومة ونرى محاولات دائمة لقمع الثورة

دعا العميد المتقاعد ​جورج نادر​، إلى "تسمية شخصيّة حياديّة ل​رئاسة الحكومة​"، مؤكّدًا أنّ "​الطائفة السنية​ لا تُختصر بشخص أو أشخاص عدّة".

وشدّد في مداخلة تلفيونيّة، على "أنّنا نرى محاولات دائمة لقمع ​الثورة​، سواء بالإيعاز إلى ​القوى الأمنية​ بالتعامل بقسوة أحيانًا مع ​المتظاهرين​، أو السماح لميليشيات السلطة بإثارة الفوضى والمشاكل مع القوى الأمنية". وطالب بـ"الإتيان بحكومة مؤلّفة من أشخاص أكفّاء يملكون النزاهة اللازمة، وعندها لن يجدوا أحدًا في الشارع".