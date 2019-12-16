فيصل كرامي لسليمان فرنجية: اتقِ شر من تحسن اليه

لفت النائب ​فيصل كرامي​، الى أن "رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ لا يريد تكليفا بدون غطاء ​مسيحي​ ويعتبر أن الغطاء الميثاقي يكون حصرا عبر نواب التيار و​القوات​"، متسائلا: "ألا يعتبر الحريري أن رئيس "​تيار المردة​" ​سليمان فرنجية​ يكفي كغطاء ميثاقي لهذا التكليف؟".

وشدد كرامي، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "سليمان فرنجية هو مرجعية وطنية ومسيحية ومارونية كبيرة مهما كان حجم كتلته"، متوجها الى الحريري بالقول: "اتقِ شر من تحسن اليه".