لفت النائب فيصل كرامي، الى أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لا يريد تكليفا بدون غطاء مسيحي ويعتبر أن الغطاء الميثاقي يكون حصرا عبر نواب التيار والقوات"، متسائلا: "ألا يعتبر الحريري أن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية يكفي كغطاء ميثاقي لهذا التكليف؟".
وشدد كرامي، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "سليمان فرنجية هو مرجعية وطنية ومسيحية ومارونية كبيرة مهما كان حجم كتلته"، متوجها الى الحريري بالقول: "اتقِ شر من تحسن اليه".
كانت هذه تفاصيل خبر فيصل كرامي لسليمان فرنجية: اتقِ شر من تحسن اليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.