مصادر القوات للـOTV: حريصون على علاقتنا مع الحريري وموقفنا من عدم تسميته ثابت مبدئيا

أكّدت مصادر "​حزب القوات اللبنانية​" لقناة الـ"OTV"، أنّ "موقفنا من عدم تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ ته ثابت مبدئيًّا وغير قابل للتبديل".

وأوضحت أنّ "عدم تسميتنا للحريري ينطلق من خشيتنا من تبديل مسار المعطيات بين التكليف والتأليف، ومِن حرصنا على حكومة اختصاصيّين"، مركّزةً على "أنّناحريصون على علاقتنا مع الحريري، وفي حال تسمية شخصيّة أُخرى فذلك سيكون بالتشاور معها".