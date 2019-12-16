يعقوب: السر الاكبر يكمن في بلوكات النفط والنازحين السوريين وتهذيب الصواريخ الدقيقة

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "التمثيل السني الحصري هو بيد رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال سعد ​الحريري​‬

‏والغطاء الميثاقي المسيحي هو في يد رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ جعجع ورئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​"، متسائلا:"

‏ماذا سيستجد مع الحريري حتى الخميس، وطالما ان جعجع حليف الحريري الاستراتيجي لماذا لم يغطيه؟

‏"، مضيفا:"كلنا يعرف ان كلمة سر رسالة المبعوث الاميركي ‫ديفيد هيل‬ ستكون الحاسمة والسر الاكبر يكمن في ​بلوكات النفط​ و​النازحين السوريين​ وتهذيب ​الصواريخ​ الدقيقة.للاسف الشعب يجوع وهم يبيعون".

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