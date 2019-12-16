النشرة: الطيران الاسرائيلي خرق حرمة الاجواء اللبنانية جنوبا من فوق مزارع شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "​الطيران الحربي الاسرائيلي​ خرق حرمة الاجواء اللبنانية جنوبا من فوق ​مزارع شبعا​ وينفذ في هذه الاثناء طلعات استكشافية على علو متوسط فوق قرى وبلدات ​العرقوب​ حاصبيا امتدادا حتى سماء البقاعين الشرقي والغربي".

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