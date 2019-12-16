أرسلان: على من يتكلّم عن حكومة إختصاصيين أن يخرج نفسه أوّلاً‬

اعتبر رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب الأمير ​طلال أرسلان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّ "من يتكلّم عن ​حكومة​ إختصاصيين عليه أن يخرج نفسه أولاً ليكون صادقاً مع نفسه ومع الحراك اللبناني النظيف بتطلعاته، وليس الاختباء وراءه لتحسين شروطه الخاصة عبر التذاكي"، مضيفا:"عليه أن يلاقي فخامة الرئيس بصدقه وشفافيته علّنا نستطيع الحد من الانهيار الحاصل".

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