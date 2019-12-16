حواط لـ"تلفزيون النشرة": موقف "القوات" لم يكن موجهاً ضد الحريري

أشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد حواط​، في حديث لـ"تلفزيون ​النشرة​"، إلى أن طلب رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ تأجيل موعد الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس ​الحكومة​ المكلف هو لمزيد من المشاورات وإنضاج حكومة تستطيع معالجة ​الأزمة​ بأسرع وقت ممكن.

وشدد حواط على أن موقف حزب "القوات ال​لبنان​ية" لم يكن موجهاً ضد الحريري بل تأكيد على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، لأن لبنان يمر بمرحلة إستثنائية تتطلب وضع كل الإمكانيات والذهاب نحو حكومة إختصاصيين توحي بالثقة للمواطنين والمجتمعين العربي والدولي والجهات المانحة.

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