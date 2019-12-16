علوش لـ"تلفزيون النشرة": الحريري لا يناور بل يبحث عن حل

أوضح عضو المكتب السياسي في "​تيار المستقبل​" النائب السابق ​مصطفى علوش​، في حديث لـ"تلفزيون ​النشرة​"، أن رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ طلب تأجيل موعد الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس ​الحكومة​ المكلف لأن اللقاءات والمشاورات التي حصلت لم تؤد إلى قناعته بامكانية تشكيل حكومة ولا الوضع في الشارع.

واعتبر علوش أن الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات الجديد، الخميس المقبل، ستكون لإعادة التفكير بكيفية الخروج من ​الأزمة​، لافتاً إلى أن غياب الغطاء المسيحي جزء من المشكلة، وكذلك ردة فعل المواطنين، مؤكداً أن الحريري لا يناور بل يبحث عن حل.

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