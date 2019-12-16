المفتي الشعار اتصل ببري مستنكرا التعرض لمقام رئيس مجلس النواب

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالا من مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار مستنكرا بإسم طرابلس وأبنائها التعرض لمقام رئيس مجلس النواب.
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