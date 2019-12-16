كوبيتش عن تأجيل الاستشارات: إما بداية إدراك بضرورة عدم إهمال صوت الناس أو محاولة لشراء الوقت

لفت المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش، تعليقًا على تأجيل ​الاستشارات النيابية​ الملزمة إلى يوم الخميس، إلى أنّ "تأجيل آخر للمشاورات البرلماني. هذا إمّا علامة على أنّ بعد أحداث وبيانات الأيام الأخيرة، بدأ السياسيون بالإدراك أنّهم لا يستطيعون إهمال صوت الناس، أو أنّه محاولة أُخرى لشراء الوقت للعمل كالمعتاد، لكنمع انهيار ​الاقتصاد​، فإنّ ذلك يشكّل خطرًا على كلّ من السياسيّين،ولكنّه أكثر خطورة بالنسبة إلى لبنان وشعبه".

وركّز كوبيتشفي تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ"​العنف​ والاشتباكات الّتي وقعت في نهاية الأسبوع، أظهرت مرّة أُخرى أنّ تأجيل الحلّ السياسي للأزمة الحاليّة، يخلق أرضيّة خصبة للاستفزازات والتلاعب السياسي"، مؤكّدًا أنّه "من الضروري إجراء تحقيق في الحوادث وأيضًا في استخدام ​قوات الأمن​ للقوة المفرطة، وكذلك لمنع الانزلاق نحو سلوك أكثر عدوانيّة".