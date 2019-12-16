أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ عن "إصابة 27 عنصراً اضافةً الى جرح ضابطين من ​قوى الأمن​ بنتيجة الإعتداءات عليهم بالحجارة و​المفرقعات النارية​ وغيرها من الأدوات الحادة ليل أمس".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: إصابة 27 عنصرا اضافة الى جرح ضابطين نتيجة الإعتداءات بوسط بيروت ليل أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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