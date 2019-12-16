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المنظمة العربية لحقوق الإنسان تزور سجن المرج العمومي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار اليوم الاثنين ، وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، مقر سجن المرج العمومي شمالي القاهرة، وذلك في بداية لتنفيذ برنامج طويل الأجل لزيارة السجون ومراكز الاحتجاز في جمهورية مصر العربية، وتشمل مرحلته الأولى خمسة سجون متنوعة.

 

يضم الوفد في عضويته قيادات المنظمة العربية لحقوق الإنسان وأعضاء مشاركين من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمة "هاندز أوف كاين" HOC الإيطالية.

 

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والتقى الوفد في مطلع الزيارة مع قيادات قطاع السجون وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية، يعقبها تفقد الوفد لمنشأت سجن المرج العمومي، وعقد لقاءات مع نزلاء السجن، والاطلاع على الحالة المعيشية والخدمات وبرامج التأهيل.

 

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية في منتصف أكتوبر  الماضي لتنفيذ عدد من الزيارات إلى بعض السجون، ورشحت خمسة من السجون في المرحلة الأولى، من بينها سجن المرج العمومي، وقد تلقت المنظمة موافقة رسمية على زيارة سجن المرج الأسبوع الماضي.

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