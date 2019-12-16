شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تزور سجن المرج العمومي والان مع تفاصيل الخبر
يضم الوفد في عضويته قيادات المنظمة العربية لحقوق الإنسان وأعضاء مشاركين من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمة "هاندز أوف كاين" HOC الإيطالية.
والتقى الوفد في مطلع الزيارة مع قيادات قطاع السجون وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية، يعقبها تفقد الوفد لمنشأت سجن المرج العمومي، وعقد لقاءات مع نزلاء السجن، والاطلاع على الحالة المعيشية والخدمات وبرامج التأهيل.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية في منتصف أكتوبر الماضي لتنفيذ عدد من الزيارات إلى بعض السجون، ورشحت خمسة من السجون في المرحلة الأولى، من بينها سجن المرج العمومي، وقد تلقت المنظمة موافقة رسمية على زيارة سجن المرج الأسبوع الماضي.
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