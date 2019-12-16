شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يودع أحمد عودة أحد أقطاب وشيوخ بيت الأمة.. وسرادق العزاء غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على القطب الوفدى أحمد عودة بعد أن وافته المنية مساء أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

وأدى المصلون صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الظهر بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم فيما حضر الجنازة عدد من قيادات الوفد إلى جانب أسرته.

وقضى أحمد عودة سنوات طويلة داخل حزب الوفد وشغل منصب الرئيس الشرفى لبيت الأمة كما كان عضوا بالهيئة العليا لحزب الوفد.

ومن المنتظر أن يقام سرادق العزاء عقب صلاة المغرب غد الثلاثاء بإحدى القاعات بمسجد الرحمن الرحيم فى صلاح سالم.