شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: إشادة البنك الدولى بنجاح الإصلاح الاقتصادى شهادة عالمية لصالح مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه على هامش فعاليات منتدى الشباب العالمى المنعقد بشرم الشيخ فى نسخته الثالثة مع الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي.

وأكد عامر، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، على أهمية تأكيد اللقاء على علاقات التعاون الإيجابية والمثمرة بين مصر والبنك الدولى والتى دعمت الجهود التنموية للدولة، باعتبار البنك أحد أهم شركاء مصر فى التنمية.

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واعتبر عامر، أن تأكيد الدكتور محمود محيى الدين على نجاح مصر فى تخطى التحديات المختلفة التى واجهت الدولة خلال السنوات الماضية بما فى ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى وذلك بشهادة كبرى المؤسسات المالية الدولية مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلًا عن تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى، ساهمت فى دفع جهود التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وجعلت من مصر نموذجًا ناجحًا فى تحقيق الأمن والاستقرار، بأنها شهادة عالمية جديدة لصالح الدولة المصرية.

وأكد المهندس محمد فرج عامر الأهمية الكبيرة للقضايا التى تمت مناقشتها خلال اللقاء خاصة فيما يتعلق بسبل تطوير التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولى لدعم جهود الحكومة لتشجيع أنشطة تعميق وتوطين الصناعة والتصدير وزيادة نسبة وقيمة الاستثمارات الخاصة والأجنبية وكذلك التعاون فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة إضافة الى الاقتصاد الرقمي.

وأشار رئيس لجنة الصناعة، إلي أن مصر تفخر بوجود الدكتور محمود محى الدين وهو واحد من أهم واكبر الشخصيات المصرية المرموقة فى مجالات الاقتصاد والاستثمار والمال على المستوى العالمى.