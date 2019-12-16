بالصور.. انلاع حريق بمصنع بلاستيك في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: اندلع حريق في مصنع بلاستيك بمنطقة عزبة النخل في المرج. تلقت شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي باندلاع حريق هائل داخل مصنع بلاستيك بشارع البترول في منطقة عزبة النخل بالمرج. ودفعت الحماية المدنية بنحو 8 سيارات إطفاء وخزانين مياه للسيطرة على الحريق. وقال مصدر أمني إنه لا يوجد وفيات أو إصابات جراء الحريق حتى الآن سوى بعض الاختناقات وتم علاجها على الفور.

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