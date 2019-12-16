البنك الوطني العماني يتخارج من مصر نهائيا ويعلن إغلاق أخر فروعه (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن البنك الوطني العماني، في بيان، اليوم الاثنين، أن مجلس إدارة البنك قرر الخروج من مصرنهائيا، وإغلاق آخر فرع للبنك وإيقاف عملياته بالبلاد.

وقال البنك إنه حصل على موافقة كافة الجهات الرقابية لإتمام هذا الخروج، والذي توقع له أن يتم بنهاية الربع الأول من عام 2020.

وتأسس البنك الوطني العُماني في عام 1973 ليصبح أول بنك محلي بسلطنة عُمان، ويسيطر البنك التجاري القطري على 34.85% من أسهم البنك العماني، في حين تستحوذ مجموعة سهيل بهوان القابضة على 14.74% من الأسهم، وصندوق تقاعد موظقي وزارة الدفاع العمانية على 7.66%.

وسعى البنك الوطني العماني للتخارج من السوق المصرية منذ عام 2012، لكنه لم ينجح في بيع محفظة أصوله واتجه لتصفية أعماله، كونه فرعا لبنك أجنبي.