بالفيديو والصور- حقيقة إلقاء الصرف الصحي في شاطئ الشاطبي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

كشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الاثنين، حقيقة ما تردد حول إلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ الشاطبي.

وأوضحت الإدارة أن ما تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الأحد، بشأن مقطع فيديو يظهر وجود ماسورة تلقى كميات كبيرة من المياه بشاطئ الشاطبي، وزعموا أنها عبارة عن صرف صحي ملوثة، مؤكدة أن الماسورة الموجودة هي مصب لمياه الأمطار خلال النوات الشديدة.

وفي تحرك سريع، عاينت لجنة تضم 4 جهات حكومية هي "شركة الصرف الصحي، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والإدارة العامة لخدمة المواطنين، وإدارة الشواطئ بحي وسط" الشاطئ المشار إليه.

Advertisements

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه تبين من الفحص أن الماسورة عبارة عن مصب لتصريف مياه الأمطار جرى إنشائها في أعقاب النوة الشديدة التي تعرضت لها الإسكندرية عام 2015.

وأضاف "رشاد"، أن الماسورة تستخدم في حالة الطوارئ والأمطار الغزيرة التي قد تفوق الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي، قائلا: "جرى استخدامها أمس أثناء هطول الأمطار فقط ومع انتهاء المطر تم إغلاقها".

وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات من خلال مصادرها الرسمية.