أصدر قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الأحد، أمرا بإرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى العاصمة، لحسم معركة طرابلس.
وكان مقطع فيديو نشرته صفحة "الكتيبة 166 مشاة" من القوات المسلحة الليبية، على موقع فيسبوك، قد أظهر العشرات من العربات العسكرية وهي تتحرك باتجاه طرابلس، السبت.
والخميس الماضي، أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، إطلاق "المعركة الحاسمة" لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.
وقال حفتر في كلمة تلفزيونية: "اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لتكسروا قيودها وتفكوا أسرها".
كانت هذه تفاصيل خبر خليفة حفتر: اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لنكسر قيودها ونفك أسرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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