ناتو يرصد أكبر نشاط للغواصات الروسية منذ انتهاء الحرب الباردة

ذكرت المتحدثة باسم حلف الناتو، أوانا لونغسكيو، أن الحلف رصد العام الجاري أكبر نشاط للغواصات الروسية منذ نهاية الحرب الباردة.

ونقلت شبكة الإعلام الألمانية "إر إن دي" عن لونغسكيو قولها إن حلف شمال الأطلسي "سيرد على هذا الأمر، بما في ذلك عبر الدوريات المعززة، ويُخطط علاوة على ذلك للاستثمار في التقنيات الحديثة الخاصة بتدمير الغواصات من الجو"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكرت المتحدة العسكرية أن "الحلف رصد في عملية واحدة فقط حول النرويج في أكتوبر، ما يصل إلى عشر غواصات روسية في نفس الوقت".

Advertisements

وشددت المتحدثة باسم الناتو على أن الحلف لا يزال كما كان "حيويا لأمن أوروبا"، فيما يتعلق بطرق الإمدادات العسكرية والتجارة المدنية وقنوات الاتصال.

ومن جهتها علقت الشبكة قائلة: "قيل في هذا الشأن إن روسيا قامت في السنوات الماضية

بتحسين أسطولها من الغواصات بشكل كبير من الناحية التكنولوجية، وأصبحت الغواصات "خافتة"، علاوة على الإعراب عن الخشية في الغرب من الصواريخ الروسية التي تطلقها الغواصات والتي جرى تحسينها هي الأخرى".

ولفتت شبكة الإعلام الألمانية "إر إن دي" بشكل خاص إلى الغواصات النووية الروسية من المشروع 955، والصواريخ فرط صوتية التي يتم تطويرها من طراز "تسيركون"، مشددة على أنه "لا يمكن لأحد أن يعرف على وجه اليقين، ما إذا كانت أنظمة الاعتراض الغربية الحديثة قادرة على إيقاف مثل هذه الصواريخ".