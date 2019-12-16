أردوغان يراهن على بقايا من خانوا أوطانهم لنهب الشعوب العربية

دائمًا يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على بقايا من خانوا أوطانهم لتحقيق أهدافه ومصالحة فى المنطقة العربية وسلب ونهب ممتلكات الشعوب، لكنه لم يدرك هذة المره قوة أبناء عمر المختار فى ليبيا عندما أعتمد على أحد أتباعه فايز السراج فى توقيع اتفاقية ترسيم الحدود، ما يجعل الليبيين على اعتاب تلقين تركيا وأذنابها درسًا لن ينسي على مر التاريخ، للحفاظ على الأراضى الليبية ومنع التدخل فى شئونهم.

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وقال منذر آل الشيخ مبارك، إن أردوغان يراهن على بقايا

من خانوا أوطانهم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شك بأن أبناء المختار سيعطون تركيا وأذنابها درساً لن ينسوه أبداً كما فعلمع الإحتلال، واليوم لديهم المختار حفتر الذي قام بتحرير 90٪ من ليبيا ولم تبق إلا طرابلس وجيوب قليلة،قائلًا:" هرب السراج وبقيت الملشيات تواجه مصيرها".

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وتابع آل الشيخ، اللعب على المكشوف، أردوغان يعتبر الجيش الصهيوني هيكلاً شرعياً، يتعاون معه فيشكل مؤسسة تصنيعية مشتركة بين تركيا واسرائيل لترسل أسلحة الموت إلى غزة وفلسطين والعراق وسوريا ، في المقابل ينظر لجيش ليبيا والبرلمان المنتخب شعبياً بأنهما غير شرعيان.

وأضاف مغرد يدعي رائف فسفوس، حان وقت كشف فساد الرئيس التركس رجب طيب أردوغان، لمنع مزيد من الكذب والاستمرار فى خداع الشعوب، لافتًا إلى أن أردوغان أرسل وسيط لإسرائيل يعرض عليها الشراكة لتصدير الغاز إلى أوربا، ونسي خطوات مصر التى اشترت الغاز الاسرائيلي لـ 10 سنوات مقبلة.

ولفت إلى أن أردوغان ومهاتير وجهان لعملة خبيثة واحدة، استغلوا جماعة الأخوان الإرهابية لتحقيق مصالحهم والوصول إلى السلطة بترديدهم شعارات الدفاع عن قضايا المسلمين وفلسطين، لكن قبل السلطة شيئ وبعدها شيئ أخر، طبّعوا مع اسرائيل ووقفوا مع ملالي إيران ووضعوا للشواذ حقوقاً في بلادهم.