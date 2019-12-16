شكري يؤكد ضرورة دعم صغار المزارعين، وبناء قدراتهم

أكد سامح شكري وزير الخارجية، على ضرورة دعم صغار المزارعين، وبناء قدراتهم وتوفير البيئة اللازمة لخلق سبل العيش الكريم لرفع مستوى المعيشة للمجتمعات الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والطفل، واوضح شكري ان هذه هي المجالات التي ترى مصر أهمية تركيز أنشطة البرنامج عليها.

جاءت تصريحات شكري خلال لقائه مع ديفيد

بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وذلك على هامش انعقاد فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

وأشار شكري إلى الدور الإيجابي الذي يلعبه البرنامج في دعم القدرة المصرية على مراعاة احتياجات اللاجئين والنازحين.

Advertisements

واوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري اعرب عن التقدير لاهتمام المدير التنفيذي للبرنامج بالمشاركة في النسخة الحالية من منتدى شباب العالم، مؤكداً تقدير مصر للدور النشط الذي يلعبه برنامج الغذاء العالمي في المجالين الإنساني والتنموي في مصر، وكذلك في المنطقة.

وأوضح حافظ أن شكري أبرز للمسئول الأممي الأولوية التي يحظى بها ملف الأمن الغذائي بمختلف جوانبه لدى الدولة المصرية، انطلاقاً من رؤية مصر 2030.