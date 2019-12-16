كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيمة هونج كونج: الصين تقدم دعمًا اقتصاديا للمدينة المضطربة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت زعيم هونج كونج كاري لام، اليوم الإثنين، إنها أطلعت الزعيم الصيني شي جين بينج على احتجاجات المدينة وقالت إن الصين ستواصل دعم وتقديم سياسات اقتصادية مواتية للمركز المالي.

وفي حديثها في بكين بعد اجتماع مغلق مع شي، قالت لام إنها تعتقد أن مستوى العنف الذي يشهده المدينة وعدد "مثيري الشغب" في تناقص.

وصرح شي للصحفيين في وقت سابق بأنه يعترف بشجاعة لام في الحكم في هذه "الأوقات الصعبة". وقالت لام إنها شجعت من اعتراف الرئيس بهذه الجهود.

والتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ مع زعيم هونج كونج كاري لام في بكين اليوم الاثنين قائلا إنه يعترف بشجاعتها في إدارة المركز المالي الآسيوي في هذه "الأوقات الصعبة".

وقال شي لوسائل الإعلام المحلية في تعليقات مقتضبة قبل الجلسة المغلقة، الوضع في هونغ كونغ في 2019 كان الأكثر تعقيدًا وصعوبة منذ عودته إلى الوطن الأم.

وتأتي اجتماعات لام بعد أن أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع في اشتباكات في الشوارع في وقت متأخر من الليل مع متظاهرين مناهضين للحكومة يوم الأحد، مع استمرار أسوأ أزمة سياسية في مستعمرة بريطانية سابقة منذ عقود في الشهر السابع.

وتكهنت وسائل الإعلام في هونج كونج بأن محادثات لام مع شي يمكن أن تسفر عن توجيهات جديدة بشأن الأزمة السياسية في المدينة، بما في ذلك تعديل وزاري محتمل.

وقال شي بينما استمعت لام إلى جواره "سنستمر في دعمكم لقيادة حكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للحكم وفقًا للقانون".

وأضاف أن بكين "لا تتزعزع في دعم شرطة هونغ كونغ لدعم القانون بحزم"، معربًا عن أمله في الوحدة في هونج كونج لإعادة المدينة إلى المسار الصحيح.

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وفي وقت سابق، التقى لام برئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ الذي قال إن هونج كونج لم تخرج بعد من "المعضلة" التي تواجه الاقتصاد في المدينة بعد شهور من الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان.

وصرحت لجنة حماية الصحفيين في تقرير اليوم الاثنين إن حرية الصحافة في هونغ كونغ تعرضت لضغوط متسارعة على الرغم من تعهدات الصين بالحفاظ على مجتمع مفتوح.

وذكر التقرير أن العقارات الإعلامية الكبيرة تخضع لملكية أو نفوذ الصينيين في البر الرئيسي، في حين أكد العنف المستهدف على المخاطر المحتملة للصحفيين الذين يتحدون رغبات الصين.

وردًا على سؤال حول التقرير خلال مؤتمر صحفي يومي في بكين يوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج إنه لم ير التقرير وأنه لا يستحق دحضه.

ودخلت المدينة، التي يقطنها أكثر من 7 ملايين شخص، أول ركود لها خلال عقد من الزمان في الربع الثالث، حيث تأثرت السياحة والتجزئة بشكل خاص بالاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأحد أن مطار هونغ كونغ الدولي سجل أكبر انخفاض له في أعداد المسافرين منذ أكثر من عقد في نوفمبر.

وتعهدت إدارة لام بمبلغ 25 مليار دولار هونج كونج (3.2 مليار دولار) في التحفيز لكن محللين يقولون إنه من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير طالما استمرت الاضطرابات.

وقد دعا المتظاهرون الحكومة إلى تلبية مطالبهم، والتي تشمل إجراء تحقيق مستقل في سلوك الشرطة وتنفيذ الاقتراع العام.