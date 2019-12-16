كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلازل مدمرة.. 75 هزة أرضية ضربت العالم خلال الـ24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف العالم الجغرافي السعودي عبد الله المسند، أن 75 هزة أرضية قوية ضربت العالم خلال الـ24 الساعة الماضية.

وكتب المسند، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن الخريطة توضح 57 زلزالًا على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علمًا أن المعدل فوق الطبيعي"، حسبما نقلت صحيفة "المواطن" السعودية.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد ذكرت أن زلزالا قويا وقع قرب مدينة دافاو في جنوب الفلبين، أمس الأحد، لكن ليس هناك مخاوف من حدوث موجات مد (تسونامي).

وبحسب الهيئة الأمريكية، بلغ قوة الزلزال 6.8 درجة ويقع مركزه على مسافة 61 كيلومترا جنوب غربي دافاو على جزيرة مينداناو الجنوبية، وعلى عمق نحو 28.2 كيلومتر لتخفض بذلك تقديراتها الأولية لقوة الزلزال من6.9 درجة. وفقا لـ"رويترز".

وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إنه ليس هناك خطر من حدوث موجات مد بعد الزلزال، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار، لكن الزلازل بهذا الحجم يمكن أن تلحق أضرارا بالمباني.