كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تحاول إنقاذ علاقاتها مع تركيا وسط تهديد أنقرة بإغلاق قاعدة "أنجرليك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحاول وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاجون - استعادة العلاقات مع تركيا وسط الجدل الأخير حول قاعدة إنجيرليك الجوية وكوريتشيك رادار ستاتيو، وسط تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإغلاق المجمعات إذا كانت الولايات المتحدة ستمضي قدمًا بفرض عقوبات على بلده.

صرح مصدر في البنتاجون، اليوم الاثنين، بأن: "نعتبر أن وضع قواتنا في تركيا هو رمز لالتزامنا المستمر منذ عقود بالعمل والمساعدة في الدفاع عن تركيا - حليفنا في الناتو وشريكنا الاستراتيجي".

فرضت واشنطن من قبل عقوبات على الحكومة التركية مرة أخرى في أكتوبر، بسبب شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس 400 وعملية أنقرة في شمال سوريا ضد المتشددين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة، ولكن في وقت لاحق ألغتهم، عندما تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المنطقة.

تصاعدت التوترات بين الحلفاء بعد أن أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بشأن معاقبة تركيا من خلال قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات في 11 ديسمبر. إذا أقر مجلس الشيوخ التشريع ووقعه الرئيس، فقد يؤدي ذلك إلى تجميد الأصول التركية وقيود التأشيرات والوصول المحدود إلى الائتمان.

في حين تراجعت الولايات المتحدة عن العقوبات التي فرضتها في شهر أكتوبر ضد أنقرة، والتي تم تطبيقها بعد إطلاق عملية ربيع السلام في شمال سوريا، إلا أن مجلس النواب لا يزال يعتمد مشروع قانون يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن، والذي تسبب في رد فعل عنيف من تركيا.

في الوقت نفسه، تواصل واشنطن إثارة المخاوف بشأن امتلاك أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع من طراز S-400. أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها من أن السلاح لا يتوافق مع معايير الناتو الأمنية وقد يعرض مشروع طائرات مقاتلة من طراز F-35 للخطر.

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ومع ذلك، أصرت تركيا على أنها ستستمر في قبول المزيد من عمليات التسليم، مع تسليم الدفعة الثانية من طراز إس 400 بنهاية العام المقبل. على الرغم من الضغوط الأمريكية، أكدت أنقرة أنها لن تخرق اتفاقها مع موسكو، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي ستعمل بشكل كامل في البلاد بحلول أبريل 2020.

وفي وقتًا سابقًا، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في بيان، أن أنقرة قد تصر على أن تغادر الولايات المتحدة قاعدة أنجرليك الجوية إذا واصلت واشنطن العقوبات التي هددت بها، ردًا على شراء تركيا لمنظومة إس 400.

وقال "أوغلو": "سنقيم أسوأ السيناريوهات ونتخذ قرارًا. إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، فقد تكون قضية قواعد أنجرليك وكوريسيك على جدول الأعمال".

تم تشغيل رادار الإنذار المبكر بالهجوم الصاروخي، وهو جزء من نظام الدفاع الصاروخي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، والذي تم نشره في منطقة كوريسيك في مقاطعة ملاطية في جنوب شرق تركيا، في مطلع العام 2012. ويعمل الجيش الأمريكي في تشغيله.

في وقت سابق، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لن تتخلى عن أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس 400 من أجل شراء أنظمة صواريخ باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات.