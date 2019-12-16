كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محادثات نووية مشتركة بين ئيس كوريا الجنوبية والمبعوث الأمريكي إلى "الشمالية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، والممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون، محادثات حول جهود نزع السلاح النووي، حسبما قالت الإدارة الرئاسية الكورية الجنوبية في بيان صحفي مكتوب، اليوم الاثنين.

وقالت الإدارة الرئاسية: "لقد أثنى الرئيس مون جاي-إن على الجهود المبذولة لتحقيق نزع السلاح النووي والسلام المستدام في شبه الجزيرة الكورية، والذي قام به الممثل الخاص بيجون، وطلب منه مواصلة جهوده لتحقيق تقدم السلام في شبه الجزيرة الكورية"، مضيفًا، أن المبعوث الأمريكي، بدوره، وعد ببذل قصارى جهده لإكمال هذه المهمة التاريخية.

يقوم "بيجون"، حاليًا، بزيارة إلى كوريا الجنوبية واليابان حيث يعقد عدة اجتماعات حول قضية كوريا الشمالية مع نظرائه وسط توترات نووية متزايدة في المنطقة.

منذ وصوله إلى سيول يوم الأحد، أجرى "بيجون" محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي،

لي دو هون، مدير مكتب الأمن القومي تشونج يوي يونج، ووزير الاتحاد كيم يون تشول، والنائب الأول لوزير الخارجية تشو سي يونج.

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بعد فشل قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في فيتنام في فبراير، التزمت بيونج يانج رسميًا بإنهاء التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات. ومع ذلك، لم يمتد هذا التعهد ليشمل اختبارات المحركات أو إطلاق الأقمار الصناعية أو الصواريخ الباليستية متوسطة وقصيرة المدى.

في أكتوبر، منحت بيونج يانج، الولايات المتحدة حتى نهاية العام للتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين لدفع عملية نزع السلاح النووي. قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن الحوار حول نزع السلاح النووي الذي تروج له واشنطن ليس أكثر من "خدعة حمقاء".

في ديسمبر، أجرت كوريا الشمالية حتى الآن تجربتين صاروخيتين لجمع بيانات جديدة واختبار أحدث التقنيات. من المقرر أن تواصل الولايات المتحدة محادثات نزع السلاح النووي على الرغم من التقدم الطفيف نسبيا.

وقال محللون، إن مثل هذه الاختبارات قد تساعد كوريا الشمالية على بناء صواريخ باليستية عابرة للقارات أكثر موثوقية قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.

والتقى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ثلاث مرات منذ العام الماضي للتفاوض على وضع حد لبرامج بيونجيانج النووية والصاروخية، لكن كان هناك تقدم ضئيل.

وتعهدت كوريا الشمالية باتخاذ "مسار جديد" غير محدد إذا فشلت الولايات المتحدة في تلبية مطالبها قبل نهاية العام.