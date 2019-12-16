في تطور مفاجئ، قرر مروان مانويل داكوستا، اللاعب الدولي المغربي المحترف في صفوف فريق الاتحاد السعودي، مغادرة المملكة السعودية، تاركا رسالة يطالب فيها من النادي، فسخ العقد الذي يربط بينهما.
وحسب تقارير صحفية سعودية، اليوم الإثنين، فإن داكوستا غادر فعلا الأراضي السعودية عائدا لأروبا، وذلك بسبب عدم توصله بمستحقاته المالية، كما أنه ترك رسالة للنادي السعودي، يطالبه فيها بإنهاء العقد.
بهذا القرار يكون داكوستا، الذي لا يعيش أفضل أيامه في السعودية، قد حدا حدو زميله الأرجنتيني فيشيو، الذي قام هو الآخر بفسخ عقده مع الاتحاد بسبب عدم توصله بمستحقاته المالية.
ويعيش الفريق السعودي أزمة حقيقة في الفترة الأخيرة، تجسدت في سوء نتائج الفريق في الدوري السعودي، بالإضافة إلى عدم منحه مستحقات اللاعبين، وهو الأمر الذي دفع أيضا اللاعب الصربي ألكسندر بيرجوفيتش، إلى طلب تسريحه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بسبب “اعتراضه على بعض الأمور”، على حسب تعبيره.
كانت هذه تفاصيل خبر في خطوة مفاجئة.. داكوستا يغادر السعودية ويترك رسالة لفريقه اتحاد جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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