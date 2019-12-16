سقط خلال مباراة الوداد والجيش.. شاب ودادي بين الحياة والموت وحملة فايسبوكية لإيجاد عائلته

تعرض مناصر ودادي، أمس الأحد، لحادث خطير، قبل المباراة التي جمعت فريقه أمس الأحد، بالجيش الملكي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إطار مؤجل الجولة السابعة من البطولة الاحترافية، بعد سقوطه من مدرج عالي بالملعب، قبل دقائق من انطلاق المباراة.

وحسب مصادر مقربة من الفريق الأحمر، فإن الأمر يتعلق بشاب في عقده الثاني، سقط بشكل غامض من مدرج المنطقة السادسة من خارج الملعب، وتم نقله على وجه السرعة للمستعجلات من أجل تلقي الإسعافات الأولية ومعرفة طبيعة الإصابات التي تعرض لها.

وأكدت المصادر ذاتها، أن حالة الشاب، المسمى عمر الواصي جد حرجة، ومازال إلى حدود كتابة هذه الأسطر في حالة غيبوبة، بسبب تعرضه لإصابات بليغة على مستوى الرأس، كما أنه لم يتم التعرف بعض على عائلته ودويه.

وتحاول مجموعة من الفعاليات الودادية، بتنسيق مع رجال الأمن الوصول إلى عائلة الشاب، الذي لم يسترجع وعيه بعد منذ حادثة أمس، عن طريق حملة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، مع العلم أن العنوان الأولي الذي عثرت عليه السلطات الأمنية، تبين بأنه خاطئ.