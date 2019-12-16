لجنة النموذج التنموي تعين عائشة أقلعي وعبد الله ترابي لإدارة قطبها التواصلي

قال مصدر مقرب من اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي يرأسها شكيب بن موسى، وتعقد اليوم الإثنين أول اجتماع لها بمقر أكاديمية المملكة المغربية، إن اللجنة ترغب خلال مدة مهامها، في المساهمة في إرساء “نقاش عام وتشاركي”.

وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة المغرب الغربي للأنباء، أن هذا النقاش يستند على مصاحبة وسائل الإعلام، بكل أشكالها وتعبيراتها، في مناخ من “الشفافية والانفتاح”.

وفي هذا الصدد، تم إنشاء قطب للتواصل داخل اللجنة لتدبير العلاقات مع وسائل الإعلام والاستماع إلى الرأي العام المعبر عنه عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد عهد بإدارة هذا القطب للصحفيين المغربيين عائشة أقلعي وعبد الله ترابي.

Advertisements

وقد شغلت عائشة أقلعي حتى شتنبر الماضي مهمة مديرة نشر مجلة (TelQuel) التي تصدر باللغة الفرنسية، كما كانت وراء إطلاق نسختها الرقمية، وعبد الله ترابي هو مقدم البرنامج الحواري “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية وخريج الدراسات القانونية والعلوم السياسية.

وأوضح المصدر ذاته أن الثنائي سيكون مسؤولا على “التواصل مع جميع وسائل الإعلام، وإمداد الصحفيين بجميع العناصر والتفسيرات اللازمة لعملهم”.

وسيتم أيضا إرساء استراتيجية تواصل موجهة نحو شبكات التواصل الاجتماعي من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، تهدف إلى التفاعل مع مستخدمي هذه المنصات.