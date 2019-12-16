شركة "آبل" تصدر حاسوبا يشبه "مبشرة الجبن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت شركة "آبل" للحواسيب، حاسوبًا مكتبيًا جديدًا، مؤخرًا، أثار ضجة حول شكله المبتكر الجديد الذي يشبه "مبشرة الجبن".

ويتراوح سعر حاسوب "آبل" الجديد، "ماك برو"، بين 6 آلاف دولار، و53 ألف دولار في حال شراء الشاشة المبتكرة الجديدة، وفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر".

وأثار ارتفاع سعر الحاسوب الذي يتماثل مع أسعار سيارات حديثة، سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشابهه مع مبشرة الجبن. ووصل الأمر بأحد المدونين على موقع "يوتيوب"، إلى استخدام الحاسوب في تقطيع شرائح الجبن.

واستخدمت شركة "آبل" غطاء بثقوب كثيرة مثل المبشرة، في الجانب الخلفي للشاشة، ولغطاء وحدة المعالجة المركزية، بهدف توفير نظام تهوئة معقد للحاسوب أثناء العمل.

Advertisements

وتبلغ قيمة جهاز "ماك برو" الجديد 6 آلاف دولار، من دون أي إضافات جانبية، بمعالج "كور 8" ومساحة ذاكرة تصل إلى 32 غيغابايت، ومساحة تخزين 256 غيغابايت.

أما النسخة "الكاملة" من الحاسوب، فيلغ سعرها 52 ألف دولار، وتشمل معالج "28 كور"، وذاكرة 1.5 تيرابايت، ومساحة تخزين 4 تيرابايت، إضافةً إلى الشاشة المبتكرة.

وستكلف العجلات الصغيرة التي يتم تركيبها على جهاز المعالجة المركزية، 400 دولار، أما حامل الشاشة الذي يبدو إضافة ضرورية وبسيطة، فتبلغ تكلفته ألف دولار، حتى يتمكن المستخدم من تركيب الشاشة بطريقة مبتكرة، علمًا أن ثمة بدائل عدة لهذا الحامل متاحة في الأسواق بسعر أقل من 10 في المئة من سعره.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "آبل" أصدرت أجهزة حاسوب بأشكال غريبة في السابق، وذلك عندما أصدرت الشركة جهاز معالجة مركزية شبهه المستخدمين بـ"علبة القمامة الأسطوانية المغلقة".

اقرأ/ي أيضًا | ميّزة جديدة تطلقها سامسونغ قد تغيّر طريقة مشاهدتك للتلفاز