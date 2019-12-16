جامعة بير زيت: الإدارة تحظر مهرجانا بانطلاقة حماس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت إدارة جامعة بير زيت في الضفة الغربية ظهر اليوم الإثنين، إخلاء الجامعة وتعطيل الدراسة، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان الكتلة الإسلامية في الجامعة في ذكرى انطلاقة حركة حماس الـ32.

وقالت الكتلة الإسلامية إنه "رغم كل التضييقات والاعتقالات والملاحقات، سنستمر على عهد العلم والمقاومة والإبداع".

وكان من المفروض أن تنظم الكتلة الإسلامية عقب انتهاء المهرجان الذي أطلقت عليه اسم "بحد السيف.. بددنا الزيف"، مسيرة حاشدة أمام قاعة الشهـيـد كمال ناصر.

الكتل الطلابية تعلن رفضها لقرار الجامعة منع الأنشطة الطلابية

وقالت إدارة جامعة بير زيت في بيان لها "قررنا إخلاء الجامعة من الطلبة اليوم، نظرا لعدم الالتزام بقرار مجلس الجامعة الخاص بتجميد النشاطات الطلابية، وحفاظا على سلامة الطلبة".

وعلى الرغم من قرار إدارة الجامعة، إلا أن النشطاء في الكتلة الطلابية الإسلامية واصلوا في تنظيم الفعاليات والمهرجان الذين تضمن كلمات وخطابات طلابية وفقرات ثقافية وفنية.

إلى ذلك، أعلنت الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت بشكل موحد رفضها لقرار إدارة الجامعة منع الأنشطة الطلابية واشتراطها توقيع ميثاق يمنع "المظاهر العنيفة".

مهرجان طلابي بجامعة القدس أبو ديس في ذكرى انطلاقة حماس

وفي التزامن مع المهرجان في جامعة بير زيت، نظمت الكتلة الإسلامية في جامعة القدس-أبو ديس مهرجانا طلابيّا بمناسبة انطلاقة حركة حماس الـ32، أكدت فيه استمرار الحركة كرأس حربة الأمة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي مهما بلغت التضحيات.

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وتخلل المهرجان، كلمة للكتلة الإسلامية، وكلمة لعضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى دودين.

وفي كلمتها خلال المهرجان، قالت الكتلة الإسلامية إن "حماس التي نحتفي اليوم في ذكراها الثانية والثلاثين لا زالت على العهد، ما بدلت ولا فرطت، بل ازدادت عزا وشموخا".

الاحتلال يواصل ملاحقة طلبة جامعة بير زيت

وفي سياق تضييق الاحتلال على الطلاب الجامعيين، قررت سلطات الاحتلال، مساء الأحد، تحويل الصحافية المعتقلة بشرى الطويل إلى الاعتقال الإداري، وتمديد اعتقال الطالبة الجامعية شذى حسن.

ووفقا للاعتقال الإداري لدى سلطات الاحتلال، فإنه سيتم اعتقال الصحفية الطويل لمدة أربعة شهور.

كما مددت سلطات الاحتلال اعتقال الطالبة في جامعة بيرزيت شذى حسن حتى الثلاثاء القادم.

وأعادت قوات الاحتلال يوم الأربعاء الماضي، اعتقال الأسيرة المحررة بشرى الطويل عقب دهم منزل عائلتها في حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

وفجر الخميس الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال، الطالبة في جامعة بيرزيت ورئيسة مؤتمر مجلس الطلبة في الجامعة شذى حسن، عقب دهم منزل عائلتها في حي عين مصباح بمدينة رام الله.