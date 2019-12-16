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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مسؤول بتعز تعز يشيد بالصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذه لعدد من المشاريع والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
أشاد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي بالجهود الذي يبذلها الصندوق الإجتماعي في المجال التنموي والإنساني في المحافظة في تنفيذ عدد من المشاريع في مركز المحافظة والمديريات.
جاء ذلك خلال افتتاحه ومعه القائم بأعمال رئيس جامعة تعز الاستاذ الدكتور رياض العقاب، للسكن الجامعي للبنات في جامعة تعز والذي تم إعادة تأهيله من قبل الصندوق الإجتماعي للتنمية.
وأكد الوكيل المخلافي حرص السلطة المحلية على تسهيل مهام الصندوق ومعالجة اي اشكالية قد تعيق اعماله في تنفيذ المشاريع التنموية والإجتماعية في المحافظة.
واشاد وكيل أول بجهود إدارة وموظفي الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ عدد من المشاريع المختلفة والمتميزة في الجانب التنموي والانساني في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة.
من جانبه، أكد مدير عام فرع الصندوق بالمحافظة، المهندس مروان المقطري، أن الصندوق سيعمل على مواصلة تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والإنسانية في مركز المحافظة والمديريات في المراحل القادمة وسيستفيد من تلك المشاريع الكثير من ابناء المحافظة.
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