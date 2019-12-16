بالصور.. مسؤولون بتعز يناقشون الموازنة التقديرية المقترحة للعام 2020

الإثنين 16 ديسمبر 2019

ناقش وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل في إجتماعه صباح اليوم بمدراء عموم مديريات المدينة الواقعة في نطاق اشرافه، الموازنة التقديرية السنوية للعام القادم 2020م .



وناقش الاجتماع الذي ضم مدراء فروع المالية في مديريات المدينة، مشروع الموازنة التقديرية المقترحة للنفقات التشغيلية بحسب التبويب النمطي للموازنة العامة للدولة على مستوى المكاتب التنفيذية لمديريات ( صالة ، المظفر ، القاهرة ، صبر الموادم ، التعزية).

كما ناقش الإجتماع مشروع توزيع المخصص الشهري للنفقات التشغيلية على فروع المكاتب التنفيذية في المديريات بحسب التبويب النمطي وإمكانية تخصيص جزء من الإيراد المحلي للخدمات الطارئة في جوانب النظافة والمياه والصرف الصحي والأشغال.

وحث الوكيل جامل مدراء عموم المديريات على تحسين مستوى تحصيل الموارد المالية بحسب القانون، وضبط المخالفين والمقصرين في اداء واجبهم مشيدا بدورهم الايجابي خلال الفترة الماضية متمنيا مزيدا من بذل الجهود في العام الجديد ورفع مستوى اداء العمل في جميع الجوانب الايرادية والخدمية.

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واكد جامل على ضرورة تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في عدد من المجالات اهمها النظافة ، والمياه ، وإصلاح مجاري الصرف الصحي والعمل وفق آلية وخطة عمل مسبقة في تنفيذ تلك الخدمات على الواقع في كل مديرية والرفع بالصعوبات التي تعيق أداء اعمالهم في تنفيذ تلك الخدمات الهامة للمواطنين، لمعالجتها واتخاذ اللازم .

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والمقترحات خلال الرفع بالموازنة التقديرية للمديريات والتي تضمن تحسين مستوى أداء العمل خلال الفترة القادمة واصلاح الاختلالات ومعالجة الصعوبات والاشكالات التي اثرت على مستوى اداء العمل وتوفير الخدمات وتحسين الايرادات والعمل على كل ما من شأنه خدمة للمصلحة العامة.