شكرا لقرائتكم خبر عن عمران.. المليشيا تقتحم عرسا لآل ثعيل والفنان ينجو من الخطف بأعجوبة والان مع التفاصيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019 استطاع أحد فناني الأعراس في اليمن الهرب من باب خلفي لإحدى القاعات في محافظة عمران تاركا سيارته وجميع أدواته الغنائية.

وفي التفاصيل “اقتحمت ميليشيا الحوثي الانقلابية على متن اطقم عسكرية أمس الجمعة قاعة عرس أحد المواطنين بمحافظة عمران شمال اليمن. Advertisements وقالت مصادر كانت متواجدة في صالة العرس ان الحوثيين اقتحموا عرس لآل ثعيل وقاموا باعتقال شخصين من اسرة العريس وايداعهم السجن. وذكرت المصادر ان عناصر مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي اعتقلت اثنين من اقارب العريس وهما “عدنان ثعيل” و “وأمين ثعيل”، بحجة جلبهم فنانا يمنيا مطلوبا للحوثيين الذي لاذ بالفرار قبل وصولهم.

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