شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تتعرض لهجوم إلكتروني ثان خلال أقل من أسبوع والان مع التفاصيل

الإثنين 16 ديسمبر 2019 كشف وزير الاتصالات الإيراني أن بلاده أحبطت هجوماً إلكترونياً واسع النطاق، وهو الثاني خلال أقل من أسبوع.

وقال محمد جواد آذري جهرمي إن الهجوم استهدف أنظمة الحكومة الإلكترونية الإيرانية، من دون أن يكشف تفاصيل أخرى. وكانت إيران قالت إنها تعرضت لهجوم "ضخم" مماثل الأربعاء. Advertisements وتعرضت أنظمة التسلح الإيرانية لهجوم إلكتروني في شهر يونيو/حزيران، حسب تقارير إعلامية أمريكية. جاء إعلان جهرمي عن تعرض بلاده للهجوم الإلكتروني الثاني هذا الأسبوع عبر حسابه على تويتر. وقال جهرمي إن الدرع الأمني للشبكة الوطنية للمعلومات تمكن من إحباط الهجوم الذي استخدم الفيروس المعروف "APT27 "، والذي "ربطه خبراء بقراصنة ناطقين باللغة الصينية".

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