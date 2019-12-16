نائب يرجح عقد جلسة البرلمان الاربعاء المقبل

رجح عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي، الاثنين، عقد جلسة البرلمان الاربعاء المقبل، مبينا ان الجلسة ستتضمن التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال العطافي في حديث لـ الخليج 365، "نتوقع عقد جلسة البرلمان الاربعاء المقبل للتصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب"، مبينا ان "الاجتماعات مستمرة بغية انضاج القانون بالشكل الامثل الذي يتلائم مع ضرورات المرحلة ويلبي مطالب الجماهير".
واضاف العطافي ان "القانون باعتماده اعلى الاصوات للفائزين وبنسبة 100% ومن خلال القوائم المنفردة فهو سيحقق العدالة ومتطلبات الشعب العراقي"، لافتا الى ان "الخلاف ينحصر بالدوائر المتعددة بحسب النسب السكانية او الاقضية او الدائرة الواحدة ونتوقع استكمالها باليومين المقبلين لعرضه للتصويت بجلسة الاربعاء".
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