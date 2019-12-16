أعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين، عن انخفاض مبيعاته في مزاد العملة لتصل إلى 120 مليون دولار.
وتوزع الطلب بواقع 113 مليوناً و181 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 7 ملايين و640 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار واحد.
فيما لم تتقدم أي من المصارف البالغة 15 مصرفا في مزاد العملة باي عروض لبيع الدولار.
يذكر ان البنك المركزي يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الاجنبية ما عدا العطل الرسمية التي يتوقف البنك فيها عن هذه المزادات.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض كبير في مبيعات البنك المركزي لتصل إلى 120 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.