انخفاض كبير في مبيعات البنك المركزي لتصل إلى 120 مليون دولار

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية اليوم، انخفاضاً في مبيعاته لتصل إلى 120 مليون و821 ألف دولار غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الأحد الذي بلغت المبيعات فيه 252 مليوناً و709 آلاف دولار.وتوزع الطلب بواقع 113 مليوناً و181 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 7 ملايين و640 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار واحد.

فيما لم تتقدم أي من المصارف البالغة 15 مصرفا في مزاد العملة باي عروض لبيع الدولار.

يذكر ان البنك المركزي يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الاجنبية ما عدا العطل الرسمية التي يتوقف البنك فيها عن هذه المزادات.