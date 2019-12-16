شاهد... بكاء عمرو أديب على الهواء!

بكى الإعلامي المصري عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية، على الهواء مباشرة في حلقة يوم السبت.
وقال عمرو أديب: "كنت متفق مع فريق العمل على وضع صورته في بداية البرنامج، ولم أتخيل أنها ستؤثر علي هكذا".
وتابع "لا يجوز في الإعلام البكاء على الهواء، لكن أعرف شريف منذ 20 عاما، وانتقلنا سويا من قناة لقناة كعائلة واحدة مع باقي فريق البرنامج".
وأتم عمرو أديب "المخرج شريف السقا كان طيبا بشكل غريب، وكان إنسانا بسيطا للغاية ومخلص لعمله. الله يرحمه ويصبر أهله وكل أصدقائه".
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