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خبير قانوني يكشف عن سبب مطالبة صالح مجلس النواب بتحديد الكتلة الاكبر

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كشف الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، عن سبب مطالبة لرئيس الجمهورية برهم صالح مجلس النواب بتحديد الكتلة الاكبر، فيما اشار الى انه لا يوجد خلو لمنصب رئيس الوزراء حتى بعد انتهاء المهلة الدستورية المحددة.

وقال حرب في تصريح للسومرية ان "قيام رئيس الجمهورية برهم صالح بمفاتحة مجلس النواب ومطالبته تحديد الكتلة النيابية الاكثر عددا، جاء لعدم الموافقة على مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني".

 

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واضاف انه "لاتوجد كتلة نيابية اكبر بسبب عدم اعلان اي كتلة هي الاكبر لغاية الان".

 

واضاف ان "البعض يقول ان منصب رئيس الوزراء سيخلو ويتسلمه رئيس الجمهورية"، مشيرا الى ان "خلو منصب رئيس الوزراء يكون اما بسبب الوفاة او الجنون او الخطف او الغياب او الامتناع عن الحضور، ولكن طالما رئيس الوزراء موجود لا توجد حالة خلو حتى وان انتهت المهلة الدستورية".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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