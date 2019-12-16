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اعلن النائب عن سائرون امجد العقابي، الاثنين، عن جمع اكثر من 170 توقيعا نيابيا لتحديد مواصفات رئيس الوزراء الجديد.
وقال العقابي لـ الخليج 365، ان "اكثر من 170 توقيعا نيابيا تم جمعها لتقديم طلب الى رئاسة البرلمان والتي بدورها ترسله الى رئاسة الجمهورية لتحديد مواصفات رئيس الوزراء الجديد".
واضاف ان "من مواصفات رئيس الوزراء الجديد ان يكون مستقلا وفق مطالب الجماهير".
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. اكثر من 170 توقيعا نيابيا لتحديد مواصفات رئيس الوزراء الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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