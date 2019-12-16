بالوثائق.. اكثر من 170 توقيعا نيابيا لتحديد مواصفات رئيس الوزراء الجديد

اعلن النائب عن سائرون امجد العقابي، الاثنين، عن جمع اكثر من 170 توقيعا نيابيا لتحديد مواصفات رئيس الوزراء الجديد.

وقال العقابي لـ الخليج 365، ان "اكثر من 170 توقيعا نيابيا تم جمعها لتقديم طلب الى رئاسة البرلمان والتي بدورها ترسله الى رئاسة الجمهورية لتحديد مواصفات رئيس الوزراء الجديد".

واضاف ان "من مواصفات رئيس الوزراء الجديد ان يكون مستقلا وفق مطالب الجماهير".

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