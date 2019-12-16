بالصور: تمساح يجول في شوارع مدينة مصرية

وقالت فتاة تدعى «هند» إنها التقطت الصور للتمساح بهاتفها المحمول، وسرعان ما انهالت التعليقات والرسائل التي انحصرت ما بين الخوف والسخرية.

انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة إلى مكان وجود التمساح، وتمكنت من وضعه داخل قفص من الحديد قبل إخطار الطب البيطري، ولم يسفر الحادث عن إصابة أي من المارة.