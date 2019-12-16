بالصور: تمساح يجول في شوارع مدينة مصرية

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك صوراً، تظهر وجود تمساح ضخم في مصر، يزيد طوله على متر ونصف في أحد الشوارع بالحي السابع بالمجاورة الثانية التابعة لقسم أول أكتوبر.
انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة إلى مكان وجود التمساح، وتمكنت من وضعه داخل قفص من الحديد قبل إخطار الطب البيطري، ولم يسفر الحادث عن إصابة أي من المارة.
وقالت مصادر أمنية إن التمساح ظهر في الشارع خلال الساعات الأولى من الصباح أمس، وكان يتحرك على جانب الطريق على الرمال بالقرب من المساكن، وأن محاولات البحث عن مصدر خروجه لا تزال قيد التحقيقات.
وأضافت المصادر أنه تم وضع التمساح في حديقة الحيوان بناء على قرار من النيابة العامة.
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