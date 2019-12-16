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بالصور: تمساح يجول في شوارع مدينة مصرية

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك صوراً، تظهر وجود تمساح ضخم في مصر، يزيد طوله على متر ونصف في أحد الشوارع بالحي السابع بالمجاورة الثانية التابعة لقسم أول أكتوبر.
وقالت فتاة تدعى «هند» إنها التقطت الصور للتمساح بهاتفها المحمول، وسرعان ما انهالت التعليقات والرسائل التي انحصرت ما بين الخوف والسخرية.

انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة إلى مكان وجود التمساح، وتمكنت من وضعه داخل قفص من الحديد قبل إخطار الطب البيطري، ولم يسفر الحادث عن إصابة أي من المارة.

 

 

وتواصل أجهزة الأمن تحقيقاتها لمعرفة مصدر خروج التمساح؛ حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية مع مربيه في حالة هروبه منه.

وقالت مصادر أمنية إن التمساح ظهر في الشارع خلال الساعات الأولى من الصباح أمس، وكان يتحرك على جانب الطريق على الرمال بالقرب من المساكن، وأن محاولات البحث عن مصدر خروجه لا تزال قيد التحقيقات.

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وأضافت المصادر أنه تم وضع التمساح في حديقة الحيوان بناء على قرار من النيابة العامة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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