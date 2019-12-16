الصين تؤكد دعمها "الثابت" لرئيسة هونج كونج

أكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج دعم بلاده "الثابت" لرئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام، الإثنين، في ظل الاحتجاجات التي تواجهها إدارتها، والانتكاسة التي تعرضت في الانتخابات المحلية الأخيرة.

وقال لي، خلال لقائه لام في "قاعة الشعب الكبرى" في بكين، "إن الحكومة المركزية تعترف بشكل تام بالجهود التي بذلتيها أنتِ وحكومة المنطقة ذات الوضع الإداري الخاص (هونج كونج)".

وأشار إلى أن حكومة لام "حاولت بقدر استطاعتها المحافظة على الاستقرار الاجتماعي"، في ظل "وضع غير مسبوق بصعوبته ومعقد".

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ودعا حكومة هونج كونج لـ"تكثيف دراساتها للنزاعات المتأصلة والمشكلات التي تعرقل النمو الاقتصادي والاجتماعي".

وتجري لام زيارتها السنوية لبكين، ومن المقرر أن تلتقي الرئيس شي جين بينغ في وقت لاحق.

وتوقفت أعمال العنف والتخريب في المدينة الشهر الماضي، بعد تحقيق الأحزاب المعارضة لزعيمة هونج كونج فوزاً كاسحاً في انتخابات المجالس المحلية.

ووقعت مواجهات في عطلة نهاية الأسبوع بين محتجين وشرطة هونج كونج في بعض مراكز التسوق بالمدينة.

وشهدت هونج كونج 6 أشهر من الاحتجاجات بسبب مشروع قانون تسليم مطلوبين للصين، ورغم إسقاط مشروع القانون تواصلت المظاهرات التي تخللها مواجهات عنيفة مع الشرطة.