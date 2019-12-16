تصعيد حزب الله والعملات المشفرة.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالإثنين 2019/12/16 02:37 م بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الإثنين، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تجدون: الجيش الليبي يستهدف مخازن أسلحة للمليشيات في مصراتة، السودان يغلق ثالث مؤسسات إعلامية تابعة للإخوان، خبراء: تصعيد حزب الله في بيروت محاولة لإجهاض الحراك، مبعوث واشنطن لكوريا الشمالية: بيونج يانج استخدمت لهجة عدائية، العفو الدولية: ارتفاع قتلى المظاهرات في إيران لـ304 أشخاص.
كما تتابعون أيضا: الفصائل التابعة لتركيا تواصل نهب آثار عفرين السورية، البرهان: سنهيئ المناخ للشعب السوداني ليختار من يحكمه، أنصار حزب الله يحرقون خيام المحتجين ببيروت.. والداخلية تحذر، قمة الساحل الطارئة بالنيجر تطالب بدعم جهود مكافحة الإرهاب، هدوء حذر في لبنان ترقب انطلاق "الاستشارات النيابية".
أما في الاقتصاد فتطالعون: مصرفيون أتراك.. أحدث ضحايا حملة أردوغان لتصفية الخصوم، قائد المنشآت النفطية الليبية لـ"العين الإخبارية": الموانئ تعمل بشكل منتظم، الإمارات تنشئ أول محطة تبريد ذاتية التشغيل في العالم، تباين أسعار العملات المشفرة وتراجع بيتكوين.
وفي الرياضة: ريال مدريد يفشل في اعتلاء القمة.. و"الكلاسيكو" يحسم الصدارة.
وأخيرا الفن: راني موخرجي تتحدى الجيل الجديد بـ"مارداني 2".
كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.
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