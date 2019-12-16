توقعات بتسلم برهم صالح منصب رئاسة الوزراء في العراق

يتجه العراق إلى تسليم الرئيس برهم صالح مهام مجلس الوزراء بموجب الدستور، في ظل غياب التوافق على تسمية شخصية لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي قبل أسبوعين.

ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية عن أعضاء بالبرلمان، الإثنين، أنه "لا يوجد شيء حتى الآن على الساحة السياسية، بشأن ترشيح أحد الشخصيات لتسلم منصب رئاسة الوزراء بعد استقالة عادل عبدالمهدي من منصبه".



وأوضحت أن أي شخصية يتم ترشيحها تجد اعتراضات، سواء من الكتل السياسية أو من المتظاهرين، مما يؤدي إلى سحبها واستبدالها بأخرى.

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وتوقعت المصادر أن يحل رئيس الجمهورية بديلا عن رئيس الوزراء، إضافة إلى وظيفته لانتهاء المدة الدستورية دون التوصل لحلول بشأن ترشيح شخصية لهذا المنصب.

وحسب القانون الدستوري العراقي، في حال عدم نجاح رئيس الجمهورية في تكليف مرشح بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما يقوم رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء لحين اختيار أو تكليف رئيس وزراء جديد.





وقبِلَ مجلس النواب العراقي، مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري، استقالة عبدالمهدي، التي تقدم بها على خلفية الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويطالب المتظاهرون منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول في بغداد وعدد من المدن العراقية بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.