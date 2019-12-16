مقتل 5 عناصر أمنية في هجوم لداعش شرقي العراق

أعلن الجيش العراقي، الإثنين، مقتل 5 عناصر أمن وإصابة 5 آخرين في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في ديالي شرقي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، في بيان، إن هجوما نفذته عناصر داعش بإطلاق نار مباشر على نقطة تابعة إلى كتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في ديالي.

وأضافت أن العناصر الإرهابية أطلقت النار بشكل مباشر على قوة تابعة للفوج الثاني في لواء المشاة العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز.

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والأحد، أفاد مصدر أمني بأن تنظيم داعش هاجم قوة عسكرية في ديالى ما أدى إلى مقتل وإصابة 7 أشخاص.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.

و دعت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إلى توفير مزيد من الحماية للمتظاهرين السلميين في العراق، محذرة من أن "عنف العصابات المنبثق عن الولاء للخارج قد يضع العراق في مسار خطير".

ولم يتبين عدد الأشخاص الذين فقدوا منذ اندلاع الموجة الثانية من المظاهرات العراقية، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ احتجاجاً على الفساد السياسي والتدهور الاجتماعي المستشري في البلاد.

وقتل أكثر من 460 شخصاً معظمهم من المتظاهرين السلميين، وكذلك بعض أفراد قوات الأمن منذ ذلك الحين، وفقاً لوكالة رويترز.