السعودية: الحرس الوطني يعلن عن وظائف شاغرة على بند الأجور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الحرس الوطني أمس الأحد عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة على فئة بند الأجور، وذلك م عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحرس الوطني.



شروط التعيين على وظائف الحرس الوطني

واشترطت وزارة الحرس الوطني للتقديم للوظائف الشروط التالية:

1. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2. العمر لايقل عن 18 عاما ولايزيد عن 40 عاما.

3. اجتياز المقابلة الشخصية .

4. ان يكون لائقا طبيا وان يجتاز الكشف الطبي.

5. ان يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم علية في حد او قضية مخلة بالشرف و الامانة.

Advertisements

6. ان لايكون محال على التقاعد من أي جهة حكومية .

7. الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعيا بالعمل الاداري .

8. الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب ان تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحا بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وان تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار برنت من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل .

9. سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها او في التقدم على اكثر من وظيفة .

10. أن يكون مسجلا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) .

11. وظيفة سائق تتطلب الحصول على رخصة قيادة

موعد وطريقة التقديم على وظائف الحرس الوطني

يذكر أن التقديم على وظائف الحرس الوطني سيكون ابتداءًا من اليوم الأحد 18/ 4/ 1441 هـ وحتى الخميس 22/ 4/ 1441 هـ وذلك عبر الموقع الالكتروني لوزارة الحرس الوطني من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا) لملئ البيانات المطلوبة