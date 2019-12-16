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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمن اللبناني يتخذ إجراءات مشددة بمحيط قصر العدل الإثنين 16 ديسمبر 2019 اتخذت عناصر قوى الأمن اللبناني الداخلي وعناصر الأجهزة الأمنية، منذ قليل، إجراءات أمنية صارمة في محيط سرايا طرابلس وقصر العدل، خوفا من تنفيذ اعتصامات من قبل بعض المتظاهرين، وتخلل ذلك بعض أعمال الشغب والتخريب، ومنع العناصر سيارات الموظفين من الدخول إلى حرم السرايا.

Advertisements وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن هناك عناصر أمنية تنتشر في الشوارع المحيطة بالمكان. وأقدمت الأجهزة الأمنية على وضع أسلاك شائكة معدنية فوق سور السرايا، وتم تدعيم الأبواب الرئيسية بدعامات حديدية. يأتى ذلك بالتزامن مع تجمع عددا كبيرا من المتظاهرين فى مدينة طرابلس، أمام قصر العدل في بعبدا تضامنا مع الموقوف الناشط ربيع الزين، مطالبين بالإفراج عنه.

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