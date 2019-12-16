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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - باسيل يلتقي المنسق الأممي في لبنان
الإثنين 16 ديسمبر 2019
التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، منذ قليل، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.
وقرر الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الإثنين، تأجيل الاستشارات النيابية التي كان مقرر عقدها اليوم، إلى يوم الخميس المقبل بناء على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.
وأفاد موقع النشرة الإخباري، بأن الحريري أجرى اتصالا هاتفيا صباح اليوم الإثنين مع عون، وطلب منه تأجيل الإستشارات النيابية لمزيد من التشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وقرر عون تأجيل الإستشارات بناءا على طلب الحريري، بنفس الجدول والترتيبات التى كان من المقرر عقدها بالقصر الرئاسي فى بعبدا.
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