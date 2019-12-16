عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 5 جنود عراقيين بهجومين لداعش في ديالى

الإثنين 16 ديسمبر 2019

قُتل 5 جنود عراقيين، يوم الاثنين، إثر هجومين منفصلين شنهما عناصر تنظيم داعش ضد موقعين للجيش في محافظة ديالى.

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وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، في بيان لها، أن ”عناصر تنظيم داعش أطلقوا النار على نقطة تابعة لكتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين وجرح آخر“.

وأضافت الخلية: ”كما تعرضت هذه العناصر المتشددة بإطلاق نار مباشر أيضًا لقوة تابعة للفوج الثاني في لواء المشاة العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز في محافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل 3 مقاتلين وجرح ضابط و3 مقاتلين“.

واستعاد العراق الموصل وبقية الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، خلال حرب طاحنة استمرت 3 سنوات وانتهت أواخر العام 2017، إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.