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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 5 قيادات أمنية في هجوم لداعش بالعراق
الإثنين 16 ديسمبر 2019
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، بالعراق، اليوم الإثنين، عن هجومين قام بهما تنظيم "داعش" شمالي وشرقي البلاد.
وذكرت الخلية، في بيان صحفي: "أقدمت عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية، يوم أمس، على التعرض بواسطة إطلاق نار مباشر على نقطة تابعة إلى كتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل مقاتلين اثنين وجرح آخر".
وأضافت: "كما تعرضت هذه العناصر الإرهابية بإطلاق نار مباشر أيضا لقوة تابعة للفوج الثاني في لواء المشاة العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز، ما أدى إلى استشهاد 3 قيادات وجرح ضابط و3 مقاتلين".
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