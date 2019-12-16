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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاهل الأردن يبحث مع رئيس جمهورية أديجيا الروسية سبل التعاون
الإثنين 16 ديسمبر 2019
وكالات
التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، برئيس جمهورية أديجيا الروسية، مراد كومبيلوف في القصر الملكي بالعاصمة الأردنية أمس الأحد، وبحث معه سبل التعاون المشترك.
وبحسب بيان صدر عن القصر الملكي الأردني اليوم الاثنين، فقد عقد اللقاء بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين كبير أمناء الملك.
وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، بحث فرص التعاون في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتعليم.
وطلب الملك الأردني من رئيس جمهورية أديجيا نقل تحياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا على متانة العلاقات بين الأردن وروسيا، والحرص على تعزيزها في شتى الميادين.
كما أكد العاهل الأردني على أهمية دور الجالية الشركسية في الأردن في مسيرة بناء المملكة الأردنية الهاشمية، وتنميته منذ عهد التأسيس وحتى يومنا الحاضر.
وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار الملك للسياسات والإعلام، والسفير الروسي في عمان.
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